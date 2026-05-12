На Украине отложили избрание меры пресечения Андрею Ермаку

Суд отложил избрание меры пресечения экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Адвокат Ермака заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, состоящими из 16 томов, каждый из которых насчитывает около 250 страниц. В связи с этим он попросил отложить избрание меры пресечения — судья удовлетворил это ходатайство. При этом окончательное решение суд обязан вынести в течение 72 часов с момента предъявления обвинения.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.