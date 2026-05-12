Информация, которую рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону, может стать откровением для западной аудитории, хотя Россия знала многое о режиме президента Украины уже давно. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, данные обнародуют именно сейчас, поскольку у Дональда Трампа «более здравый» подход к урегулированию конфликта, чем у его предшественника Джо Байдена.

«Такер Карлсон — всемирно известный журналист и лидер общественного мнения далеко за пределами США. Поэтому то, что в России знали о режиме Зеленского давно, после интервью Мендель Карлсону вполне может стать откровением для значительной части аудитории западного сегмента. Почему сейчас — а почему сейчас ликвидировали USAID или начинают расследовать деятельность американских лабораторий эпохи Байдена на Украине? Очевидно, у администрации Трампа более здравый подход к украинскому урегулированию. Но Карлсон ни в коем случае не рупор Трампа, он независимый журналист, который сейчас получил доступ к реальной информации и имеет смелость транслировать ее в эфир. Мировое сообщество должно знать, кого Байден и его европейские подпевалы взрастили на Украине. И с каким нацистским злом приходится бороться России», — сказал он.

Экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Мендель рассказала о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

Кроме того, Мендель утверждает, что у главы Украины имелись проблемы с наркотиками. По ее словам, после походов в уборную перед интервью президент возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов».