Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

«Должны знать, кого Байден взрастил»: Слуцкий — об интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского

Депутат Слуцкий заявил, что интервью Мендель станет откровением для Запада
Iuliia Mendel/Володимир Зеленський/Facebook.com (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Информация, которую рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону, может стать откровением для западной аудитории, хотя Россия знала многое о режиме президента Украины уже давно. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, данные обнародуют именно сейчас, поскольку у Дональда Трампа «более здравый» подход к урегулированию конфликта, чем у его предшественника Джо Байдена.

«Такер Карлсон — всемирно известный журналист и лидер общественного мнения далеко за пределами США. Поэтому то, что в России знали о режиме Зеленского давно, после интервью Мендель Карлсону вполне может стать откровением для значительной части аудитории западного сегмента. Почему сейчас — а почему сейчас ликвидировали USAID или начинают расследовать деятельность американских лабораторий эпохи Байдена на Украине? Очевидно, у администрации Трампа более здравый подход к украинскому урегулированию. Но Карлсон ни в коем случае не рупор Трампа, он независимый журналист, который сейчас получил доступ к реальной информации и имеет смелость транслировать ее в эфир. Мировое сообщество должно знать, кого Байден и его европейские подпевалы взрастили на Украине. И с каким нацистским злом приходится бороться России», — сказал он.

Экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Мендель рассказала о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

Кроме того, Мендель утверждает, что у главы Украины имелись проблемы с наркотиками. По ее словам, после походов в уборную перед интервью президент возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией.

Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!