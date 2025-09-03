На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова уличила Зеленского в зависимости «от каких-то препаратов»

Александр Кряжев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию, это «уже не является секретом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика. Это теперь уже знают все», — сказала Захарова.

Она сослалась на видеозаписи, фотографии и «очевидные физиологические признаки» у Зеленского. По ее словам, «у них там позиция Зеленского зависит от дозы». В связи с этим она призвала не следить за заявлениями Украины и не ориентироваться на них, а лишь принимать к сведению.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о своих же словах. Как отметил экс-парламентарий, ситуация, когда «человек забывает, что говорил вчера», может быть признаком употребления наркотиков.

Он также предположил, что из-за состояния своего здоровья Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры. В частности, по мнению Олейника, это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений политика в социальных сетях.

Ранее Захарова раскрыла, что Западу «надо и придется» сделать в отношении Украины.

