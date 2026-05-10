В Республике Сербской прокомментировали сообщения о поставках оружия Украине

Додик: Украина хотела купить у боснийских мусульман оружие на $400 млн
Nedim Grabovica/Global Look Press

Украина хотела купить у боснийских мусульман вооружение на $400 млн. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, комментируя данные Службы внешней разведки РФ о появлении на Украине сербского и боснийского оружия.

По его информации, на Украине нет никакого оружия из Республики Сербской, так как власти энтитета «остановили какую-либо возможность осуществить какие-либо подобные поставки».

«Если там что-то и оказалось из Боснии и Герцеговины, то это отправили мусульмане через свои связи и другие страны», — сказал Додик.

По его словам, боснийские мусульмане заключили с правительством Украины соглашение о поставках боеприпасов на $400 млн, но Республика Сербская не дала согласия на принятие соответствующего решения на уровне Боснии и Герцеговины.

«И мы видим, что Украина уже выплатила какой-то аванс мусульманам в Боснии, и сейчас они столкнутся с судебным разбирательством, так как мусульмане не смогли осуществить поставку». — подчеркнул политик, добавив, что оружие может быть поставлено украинской стороне только нелегально.

1 мая российские госагентства заявили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет.

Ранее посол РФ заявил о нелегальных поставках боснийского оружия на Украину.

 
