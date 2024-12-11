Посол РФ заявил о нелегальных поставках боснийского оружия на Украину

Босния и Герцеговина (БиГ) официально не снабжает Украину вооружениями, заявил посол РФ в европейской стране Игорь Калабухов. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время в БиГ продолжает действовать решение президиума государства о запрете поставок оружия в зону украинского конфликта. Кроме того, существует постановление Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) о военном нейтралитете соответствующей части страны.

«Руководство Республики Сербской и ее представители в общебоснийских институтах очень ответственно относятся к вопросам поставок продукции военного назначения из БиГ», — подчеркнул Калабухов.

Как он сказал, прямые поставки оружия на Украину со стороны Боснии и Герцеговины сделали бы ее участником антироссийской коалиции. Более того, подобные действия Сараево могли бы негативно отразиться на дружественных отношениях с Москвой.

В то же время посол обратил внимание, что имеют место нелегальные продажи вооружений боснийского производства Киеву. О каких именно видах техники идет речь, дипломат не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поставить в зону конфликта более 10 комплексов Patriot.