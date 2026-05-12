Трамп сообщил, что США не рассматривают другого посредника в диалоге с Ираном

США не рассматривают замену основного посредника в диалоге с ИраномПакистана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Нет. Они замечательные. Пакистанцы действуют замечательно. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана действуют совершенно замечательно», — сказал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение только при условии, что его можно будет считать хорошим.

Накануне американский лидер заявил, что не принимает ответ Тегерана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, который был передан через посредников в Пакистане. Он назвал иранскую позицию «абсолютно неприемлемой».

В Иране в ответ заявили, что реакция Трампа «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики. В иранском парламенте назвали предложения Ирана безальтернативными.

Ранее Трамп сообщил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия.

 
