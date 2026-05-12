Трамп утверждает, что не нуждается в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия НАТО в контексте американских атак на Иран его разочаровали и не видит необходимости в альянсе, заявил он, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай, Запись выступления опубликована на портале на портале C-Span.

«Нам не нужно НАТО», - заявил Трамп журналистам.

26 апреля Трамп уже заявлял о своем недовольстве альянсом, потому что стран НАТО не оказалось рядом, когда они были нужны.

До этого издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Минобороны США сообщило, что команда американского лидера составила список «плохих» и «хороших» стран Североатлантического альянса.

Источники рассказали, что американская администрация ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать военный конфликт с Ираном, и над списком шла работа в преддверии апрельского визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

