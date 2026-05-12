Президенты трех европейских стран выступили за переговоры с Россией

Президенты Словакии, Австрии и Чехии выступили за диалог с Россией по Украине

Президенты Словакии, Чехии и Австрии Петер Пеллегрини, Петр Павел и Александер Ван дер Беллен выступили за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Об этом сообщил словацкий лидер по итогам встречи в Славковском формате, пишет РИА Новости.

«Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию на европейском уровне с Россией. Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США», — сказал Пеллегрини.

По его словам, Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Россией, иначе Европа останется в роли стороннего наблюдателя и будет лишь смотреть на то, какие соглашения заключат Вашингтон, Москва и Киев.

В последнее время в Евросоюзе звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией и предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители ЕС при наличии политического желания возобновить отношения. Почему в Евросоюзе вновь появилась идея о восстановлении связей с Москвой, и кто мог бы возглавить этот процесс — в материале «Газеты.Ru».

9 мая в ходе пресс-конференции после Парада Победы президент России Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Он подчеркнул, что в этой роли должен выступать лидер, который «не наговорил каких-то гадостей» о Москве.

Ранее в Германии нашли замену Шредеру на роль переговорщика с Россией.