ТАСС: российские силы в ходе СВО не менее 44 раз применили ракеты Кинжал

Российская армия в ходе спецоперации на Украине более 40 раз задействовала высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника. ТАСС подсчитал, что всего Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары этим видом вооружения минимум 44 раза.

Проанализировав сводки Минобороны, агенство отметило, что интенсивность использования данного типа ракет значительно возросла по мере развития конфликта.

Уточняется, что впервые боевое применение комплекса состоялось 18 марта 2022 года: тогда «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

В 2022 году зафиксировано три упоминания работы комплекса, а в 2023 – два. При этом уже в 2024 году частота пусков «Кинжалов» выросла до 14 раз, а пик активности выпал на 2025 год, когда ракеты применяли в зоне спецоперации 23 раза.

По данным агентства, в нынешнем году «Кинжал» применялся уже дважды. При этом Минобороны РФ обычно не раскрывает точное число выпущенных ракет, ограничиваясь информацией о факте нанесения удара.

Российские силы в конце 2025 года нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут.

Ранее ВС РФ синхронно ударили по целям ВСУ в Харькове и Одессе.