Путин указал на решение США, которое заставило Россию думать о стратбезопасности

Путин: выход США из договора ПРО заставил Россию думать о стратбезопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена после выхода США из договора по ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности». Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник президент заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат».

«После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», — сказал глава государства.

По его словам, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват. Глава государства также подчеркнул, что мощность ракеты более чем в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки.

