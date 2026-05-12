Глава МИД Украины обозначил роль Европы в переговорном процессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа должна включаться в переговорный процесс под руководством США, не создавая отдельного трека. Его слова приводит «Европейская правда».

Сибига заявил, что есть потребность в «новой роли Европы» в мирных усилиях. Это объясняется в том числе тем, что Соединенные Штаты сосредоточились на Ближнем Востоке, отметил он.

«Возможно, пришло время для Европы активизироваться – но не в рамках альтернативного мирного, дипломатического трека, а как дополнение к треку под лидерством США. <…> Наша логика, наше предложение заключается в том, чтобы попытаться сосредоточиться, с помощью наших европейских союзников, и решить некоторые конкретные вопросы», – сказал глава МИД Украины.

9 мая президент России Владимир Путин сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

При этом советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

