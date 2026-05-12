Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Глава МО Литвы призвал поддерживать Украину «до победы»

Глава МО Литвы Каунас: Европа должна поддерживать Украину до победы
Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что приоритетами Европы являются укрепление восточного фланга, развертывание средств ПВО и поддержка Украины «до победы». Его слова приводит сайт Евросовета.

Министр указал, что Россия производит в четыре или пять раз больше оружия, чем вся Европа. В связи с этим он заметил, что «надежное сдерживание может работать только тогда, когда оно подкреплено реальной военной силой». Главная задача для Европы – выполнить цели НАТО по усилению военного потенциала континента, считает военный.

«Это самое важное прямо сейчас. Мы должны укрепить восточный фланг Европы. Мы должны увеличить скорость развертывания средств ПВО и противодействия дронам. Мы должны поддерживать Украину до победы. И, конечно, мы должны развивать нашу европейскую оборонную промышленность», - сказал Каунас.

До этого бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «демократическая часть мира» не должна позволить «суверенному государству» под названием Украина исчезнуть.

Он «поразился» тем, какую поддержку получил Киев за время конфликта с Москвой. Без нее продолжать борьбу было бы невозможно, заметил военный. Он призвал отклонить обсуждения о необходимости продолжения помощи, поскольку она «в интересах Запада». Речь идет не о благотворительности, а об инвестициях в безопасность, заявил Бауэр.

Ранее Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!