Глава МО Литвы призвал поддерживать Украину «до победы»

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что приоритетами Европы являются укрепление восточного фланга, развертывание средств ПВО и поддержка Украины «до победы». Его слова приводит сайт Евросовета.

Министр указал, что Россия производит в четыре или пять раз больше оружия, чем вся Европа. В связи с этим он заметил, что «надежное сдерживание может работать только тогда, когда оно подкреплено реальной военной силой». Главная задача для Европы – выполнить цели НАТО по усилению военного потенциала континента, считает военный.

«Это самое важное прямо сейчас. Мы должны укрепить восточный фланг Европы. Мы должны увеличить скорость развертывания средств ПВО и противодействия дронам. Мы должны поддерживать Украину до победы. И, конечно, мы должны развивать нашу европейскую оборонную промышленность», - сказал Каунас.

До этого бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «демократическая часть мира» не должна позволить «суверенному государству» под названием Украина исчезнуть.

Он «поразился» тем, какую поддержку получил Киев за время конфликта с Москвой. Без нее продолжать борьбу было бы невозможно, заметил военный. Он призвал отклонить обсуждения о необходимости продолжения помощи, поскольку она «в интересах Запада». Речь идет не о благотворительности, а об инвестициях в безопасность, заявил Бауэр.

Ранее Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского.