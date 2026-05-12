Шеф Пентагона заявил о священной миссии США

Хегсет заявил о священной миссии США, намекнув на войну с Ираном
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном. Об этом сообщает The Guardian.

«Пусть всемогущий Бог продолжит следить за всеми нашими войсками, и пусть мы почтим наследие тех храбрых американцев, которых мы потеряли,» — заявил Хегсет.

По его словам, это «священная миссия» США, которую Вашингтон продолжит выполнять.

5 мая Хегсет заявил, что операция против Ирана «Проект Свобода» ограничена по времени, а вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Исламской Республикой.

4 мая президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее генсек НАТО рассказал о помощи США в Иране.

 
