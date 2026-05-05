Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана «Проект Свобода» ограничена по времени, а вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Исламской Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хегсета, операция США носит оборонительный характер и ограничена как по масштабу, так и по продолжительности. Глава Пентагона отметил, что ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии.

«Мы не стремимся к конфликту», — сказал Хегсет.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

