В Совете безопасности РФ заявили, что Украина распространяет наркотики среди населения Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки, занимавшейся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР, а также пропагандой наркозависимости среди молодежи республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что у главы страны имелись проблемы с наркотиками. По ее словам, после походов в уборную перед интервью президент возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией.

По словам Мендель, перед интервью Зеленский уходил примерно на 15 минут, а затем выходил «полным сил и готовым действовать». При этом она подчеркнула, что лично не наблюдала, как он употребляет запрещенные вещества.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию.

Ранее Симоньян заявила, что Зеленский ведет себя как бессмертный из-за наркотиков.