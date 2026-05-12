Учительница Путина рассказала, каким он был в школьные годы

Президент России Владимир Путин всегда чем-то отличался и уже с 11 лет был «очень живым» и быстро мыслил. Об этом рассказала школьная учительница главы государства Вера Гуревич в комментарии Первому каналу.

Вера Дмитриевна рассказала, что начала разговаривать с Путиным по-взрослому, когда ему было 12—13 лет.

«Я не вру, я не лгу, это так. Мы разговаривали с ним на разные темы», — поделилась подробностями школьная учительница президента.

Она также рассказала, что очень уважала родителей Путина. По ее словам, это были обычные советские люди.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что ей была организована культурная программа. В частности, педагог посетила Галерею Шилова, были и другие экскурсии. После президент отужинал со своей учительницей в резиденции в Кремле.

Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Российский лидер не раз называл учительницу человеком, который оказал на него сильное влияние.

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.

 
