Трамп заявил, что Куба попросила помощи у США

Вашингтон получил от Гаваны запрос о помощи. Об этом заявил президент США на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, США намерены провести переговоры с Кубой.

«Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!», — написал Трамп, уточнив, что в настоящее время он собирается отправиться в Китай.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что Трамп раздражен тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона.

Администрация США ввела санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, однако кубинские власти «не демонстрируют признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки». На этом фоне представители администрации США считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без американского военного вмешательства. В то же время, по данным NBC News, Трамп считает такие сроки недостаточными — он выражал недовольство ключевым чиновникам.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее госсекретарь Марко Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с противниками США.