В ГД РФ задумались о порядочности после саммита в Армении с участием Зеленского

Володин счел недружественным шагом приглашение Зеленского на саммит в Ереване
Владимир Федоренко/РИА Новости

Проведение в преддверии Дня Победы в Армении саммита с участием украинского лидера Владимира Зеленского нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что на мероприятие в Ереване съехались многочисленные гости премьер-министра республики Никола Пашиняна. При этом Зеленский, по мнению российского депутата, был «персональным» гостем главы армянского правительства.

«Совершенно очевидно: дружественным шагом по отношению к нашей стране, российским гражданам, да и армянскому народу поступок со стороны Никола Воваевича назвать нельзя», — отметил Володин.

Он пояснил, что в этой ситуации речь идет о морали и порядочности, а не суверенитете отдельных государств. Между российским и армянским народами сложились одни из самых близких отношений. Более того, в РФ проживает почти такое же количество армян, как в республике, подчеркнул парламентарий.

Володин пришел к выводу, что теперь в отношениях между РФ и Арменией будет больше напряженности.

4–5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. Выступая на мероприятии, Зеленский пригрозил, что украинские дроны могут атаковать Москву во время празднования Дня Победы. На этом фоне министерство иностранных дел РФ вызвало посла Армении, заявив о предоставлении Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз».

Ранее Пашинян прокомментировал скандал с угрозами Зеленского в адрес Москвы.

 
