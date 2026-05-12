Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на YouTube-канале.

«Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист», — пояснила она.

Мендель заявила, что Ермак работал в этом стриптиз-клубе с людьми, многие из которых впоследствии стали политиками в пророссийской партии.

Мендель рассказала, что общалась с одним из сотрудников заведения. По его словам, Ермак обладал огромными амбициями, но не имел соответствующих талантов.

Экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Мендель рассказала о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

