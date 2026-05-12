В Совфеде оценили планы Трампа присоединить Венесуэлу

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал «фарсом» информацию о том, что президент США Дональд Трамп всерьез намерен сделать Венесуэлу 51-м штатом.

Парламентарий отметил, что Трамп, судя по всему, стремится увеличить территорию страны «хоть как-нибудь — хоть так, хоть этак».

«И в этом его нельзя упрекнуть в непоследовательности. Но, с Канадой не вышло. С Гренландией тоже пока не вышло. А они поближе географически будут. На этот фоне заявление о Венесуэле звучит уже как фарс», — написал Пушков.

До этого журналист Fox News после разговора с американским лидером сообщил, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.

В начале января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

В марте Трамп официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Глава Белого дома заявлял, что у него очень хорошие отношения с Родригес.

