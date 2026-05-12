Путин попросил Москалькову продолжить работу с Украиной для возвращения детей в Россию

Путин: необходимо продолжать работу с Украиной по воссоединению семей с детьми

Работа между Россией и Украиной на уровне омбудсменов по возвращению детей к семьяи должна продолжать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает РИА Новости.

«Надо продолжать», — сказал глава государства, узнав, сколько детей вернулось с Украины в Россию.

Москалькова сообщила, что Украина передала России семерых детей, чтобы они могли воссоединиться с членами семей. По ее словам, в основном российской стороне передевали пожилых родителей, которые остались на Украине, а их семьи были на территории РФ.

Также омбудсмен поделилась, что Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тыс. военнослужащих.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193».

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.