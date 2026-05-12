Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин попросил Москалькову продолжить работу с Украиной для возвращения детей в Россию

Путин: необходимо продолжать работу с Украиной по воссоединению семей с детьми
Александр Казаков/РИА Новости

Работа между Россией и Украиной на уровне омбудсменов по возвращению детей к семьяи должна продолжать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает РИА Новости.

«Надо продолжать», — сказал глава государства, узнав, сколько детей вернулось с Украины в Россию.

Москалькова сообщила, что Украина передала России семерых детей, чтобы они могли воссоединиться с членами семей. По ее словам, в основном российской стороне передевали пожилых родителей, которые остались на Украине, а их семьи были на территории РФ.

Также омбудсмен поделилась, что Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тыс. военнослужащих.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193».

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!