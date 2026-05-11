В Евросоюзе назвали возможную дату начала прямых переговоров об интеграции Украины

Еврокомиссар Кос: ЕС может начать переговоры о членстве Украины уже в июне

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я потороплю министров сегодня, потому что мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС [в конце июня], а остальные пять кластеров можем открыть в июле», — рассказала Кос.

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее премьер Бельгии заявил , что быстрых процедур для членства Украины в ЕС нет.