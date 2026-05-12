Эксперт допустил, что визит Писториуса в Киев связан с обвинениями против Ермака

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv допустил, что министр обороны Германии Борис Писториус приезжал в Киев, чтобы предупредить украинского лидера Владимира Зеленского о готовящемся деле против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Однако, по мнению эксперта, глава бундесвера не успел.

«Кто там ехал с ним, какие представители немецких спецслужб там были, помимо министра обороны, разведывательных, в том числе немецких органов, — это пока вопрос открытый. Я думаю, что они выполняли как раз функцию информирования и поддержки Зеленского перед данным сливом», — сказал Пинчук.

США, как считает он, через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается склонить Киев в сторону переговорной позиции, а также ослабить влияние Европейского союза на страну.

Накануне сотрудники НАБУ предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Незадолго до этого Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

