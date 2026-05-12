Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Эксперт допустил, что визит Писториуса в Киев связан с обвинениями против Ермака

Политолог Пинчук: Писториус пытался предупредить Киев о деле против Ермака
Heiko Becker/Reuters

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv допустил, что министр обороны Германии Борис Писториус приезжал в Киев, чтобы предупредить украинского лидера Владимира Зеленского о готовящемся деле против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Однако, по мнению эксперта, глава бундесвера не успел.

«Кто там ехал с ним, какие представители немецких спецслужб там были, помимо министра обороны, разведывательных, в том числе немецких органов, — это пока вопрос открытый. Я думаю, что они выполняли как раз функцию информирования и поддержки Зеленского перед данным сливом», — сказал Пинчук.

США, как считает он, через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается склонить Киев в сторону переговорной позиции, а также ослабить влияние Европейского союза на страну.

Накануне сотрудники НАБУ предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Незадолго до этого Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала о его готовности отдать Донбасс в 2022 году.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!