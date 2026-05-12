Путин выразил Москальковой благодарность за работу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Она доложила главе государства об итогах работы за последние десять лет.

«Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое», — сказал Путин.

Москалькова занимает свой пост уже 10 лет.

В ходе мероприятия омбудсмен рассказала, что Украина передала Российской Федерации семерых детей, чтобы они могли воссоединиться с членами семей. По ее словам, в общей сложности на Украину для воссоединения семей российской стороной передано около 20 детей, и это только по линии уполномоченного по правам человека.

В Россию же детей вернулось значительно меньше, всего семь человек. В основном передавали пожилых родителей, которые остались на Украине, а их семьи были на российской территории, уточнила омбудсмен.

