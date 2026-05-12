Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин выразил Москальковой благодарность за работу

Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Она доложила главе государства об итогах работы за последние десять лет.

«Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое», — сказал Путин.

Москалькова занимает свой пост уже 10 лет.

В ходе мероприятия омбудсмен рассказала, что Украина передала Российской Федерации семерых детей, чтобы они могли воссоединиться с членами семей. По ее словам, в общей сложности на Украину для воссоединения семей российской стороной передано около 20 детей, и это только по линии уполномоченного по правам человека.

В Россию же детей вернулось значительно меньше, всего семь человек. В основном передавали пожилых родителей, которые остались на Украине, а их семьи были на российской территории, уточнила омбудсмен.

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!