«Главное еще впереди»: эксперт о скандале с Ермаком

Обвинения в адрес бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, предъявленные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) — только начало. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Самое сладкое здесь, что держится на, скажем, следующий этап, — это аудиозаписи с участием самого [президента Украины Владимира] Зеленского, которые несомненно есть и которые, конечно, сильно изменят отношение к нему», — сказал эксперт.

Впрочем, как считает Пинчук, США не заинтересованы в полном разрушении нынешней украинской власти. Именно поэтому давление пока остается ограниченным. Главная задача Вашингтона, по его словам, — ослабить влияние Европейского союза (ЕС) на Киев.

Накануне сотрудники НАБУ предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

