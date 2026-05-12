На Украине предъявили новые обвинения против «кошелька» Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения против бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» главы республики Владимира Зеленского, в рамках расследования коррупционной схемы с участием бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно публикации, в рамках расследования НАБУ предъявило обвинения еще шести фигурантам, включая бизнесмена, который руководил коррупционной схемой в энергетике. Украинские издания полагают, что речь идет о Миндиче.

11 мая сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

12 мая следователи Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски по месту жительства Ермака.

