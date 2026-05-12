На Западе объяснили нежелание Зеленского идти на мир

Аналитик Меркурис: Зеленский не пойдет на мир с Россией из-за денег

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на мир из-за того, что это остановит поток денег в страну, который нужен коррупционерам. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, продолжение боевых действий является для Зеленского и его окружения единственной возможностью и дальше получать деньги. И поэтому президент и его окружение «не хотят останавливаться» и не пойдут на урегулирование.

«Продолжение конфликта на неопределенный срок очень привлекательно, потому для них это колоссальный источник дохода. Деньги поступают с Запада. <…> Логика продолжения конфликта ради обеспечения притока денег остается неизменной. <…> Денежный поток должен продолжать идти», — отметил Меркурис.

12 мая украинское издание «Страна.ua» написало, что президент Украины Владимир Зеленский после отставки может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило вручение бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку подозрения на причастность к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей — «Газета.Ru») на строительстве элитной недвижимости под Киевом. В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила ему обвинения в легализации средств.

Ранее коррупцию Зеленского высмеяли анекдотом про «Вовочку».