Коррупцию Зеленского высмеяли анекдотом про «Вовочку»

Коррупция на Украине, связанная с украинским лидером Владимиром Зеленским, его соратником Тимуром Миндичем и бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком, напоминает серию анекдотов про «Вовочку». Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

«Помните, есть целая серия анекдотов про Вовочку? Марья Ивановна в школе спрашивает: «Вовочка, с Евросоюза нам пришел кредит на €90 миллиардов. Миндич и Ермак 45 миллиардов перетерли. Сколько осталось денег в бюджете?». Вовочка говорит: «Нисколько, Марья Ивановна, ни одного доллара». «Садись, ты не знаешь математики». А он ей отвечает: «Марья Ивановна, вы не знаете Миндича и Ермака», — рассказал собеседник.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».

Недавно украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

Ранее в Европе рассказали, как украинская элита использует конфликт.