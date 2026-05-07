Коррупцию Зеленского высмеяли анекдотом про «Вовочку»

Коррупция на Украине, связанная с украинским лидером Владимиром Зеленским, его соратником Тимуром Миндичем и бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком, напоминает серию анекдотов про «Вовочку». Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

«Помните, есть целая серия анекдотов про Вовочку? Марья Ивановна в школе спрашивает: «Вовочка, с Евросоюза нам пришел кредит на €90 миллиардов. Миндич и Ермак 45 миллиардов перетерли. Сколько осталось денег в бюджете?». Вовочка говорит: «Нисколько, Марья Ивановна, ни одного доллара». «Садись, ты не знаешь математики». А он ей отвечает: «Марья Ивановна, вы не знаете Миндича и Ермака», — рассказал собеседник.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».

Недавно украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

