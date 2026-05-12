Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Мать первого с начала СВО Героя России баллотируется в Госдуму

Мать первого на СВО Героя России из Дагестана примет участие в выборах в Госдуму
Telegram-канал МАЗАЕВА Сапижат Исаевна

Сапижат Мазаева, мать первого с начала специальной военной операции (СВО) Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, решила участвовать в выборах депутатов Госдумы IX созыва от Дагестана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, она баллотируется от партии «Единая Россия». Ее карточка уже появилась на сайте предварительного голосования.

Сын Сапижат Мазаевой погиб 24 февраля 2022 года. Прикрывая отход товарищей, он подорвал себя гранатой вместе с окружавшими его врагами. 3 марта того же года указом президента России Владимира Путина военному присвоили звание Героя России.

48-летняя Сапижат Мазаева является уроженкой села Кани Кулинского района Дагестана. В 2003 году она окончила Дагестанский государственный педагогический университет. Мазаева — заслуженный учитель республики. В августе 2023 года стала директором новой школы №54 в Махачкале.

Женщина давно занимается общественной деятельностью. В марте 2024 года на президентских выборах она стала доверенным лицом Путина. Она является кавалером золотого ордена общественного признания «Мать-Героиня Дагестана».

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что участие в предстоящих выборах в Госдуму также будет принимать первая женщина-герой СВО Людмила Болилая. Она может войти в подмосковный список «Единой России», уточнили в издании.

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за три года.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!