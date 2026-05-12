Мать первого с начала СВО Героя России баллотируется в Госдуму

Мать первого на СВО Героя России из Дагестана примет участие в выборах в Госдуму

Сапижат Мазаева, мать первого с начала специальной военной операции (СВО) Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, решила участвовать в выборах депутатов Госдумы IX созыва от Дагестана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, она баллотируется от партии «Единая Россия». Ее карточка уже появилась на сайте предварительного голосования.

Сын Сапижат Мазаевой погиб 24 февраля 2022 года. Прикрывая отход товарищей, он подорвал себя гранатой вместе с окружавшими его врагами. 3 марта того же года указом президента России Владимира Путина военному присвоили звание Героя России.

48-летняя Сапижат Мазаева является уроженкой села Кани Кулинского района Дагестана. В 2003 году она окончила Дагестанский государственный педагогический университет. Мазаева — заслуженный учитель республики. В августе 2023 года стала директором новой школы №54 в Махачкале.

Женщина давно занимается общественной деятельностью. В марте 2024 года на президентских выборах она стала доверенным лицом Путина. Она является кавалером золотого ордена общественного признания «Мать-Героиня Дагестана».

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что участие в предстоящих выборах в Госдуму также будет принимать первая женщина-герой СВО Людмила Болилая. Она может войти в подмосковный список «Единой России», уточнили в издании.

