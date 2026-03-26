Первая женщина-Герой СВО может попасть в Госдуму

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Первая женщина-Герой СВО Болилая может баллотироваться в ГД от Московской области
Алексей Никольский/РИА Новости

Первая женщина-герой СВО Людмила Болилая будет баллотироваться в Госдуму от Московской области на предстоящих выборах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в партии «Единая Россия».

«Людмила Болилая может войти в подмосковный список «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму», — сказано в материале.

Сама женщина отказалась от комментариев. На сайте предварительного голосования ЕР ее карточки пока нет, уточняет издание.

Болилой 40 лет, она из Петровска Саратовской области. В родном городе работала фельдшером. В 2019 году переехала в Ступино. Весной 2023 года Людмила подписала контракт с Минобороны РФ. С осени следующего года была медсестрой на курском направлении в составе войск «Севера».

31 января 2025 года украинские силы нанесли ракетно-артиллерийский удар по командному пункту, где была Болилая. Женщина помогла раненым, а во время повторной атаки закрыла собой пострадавшего военного. Президент России Владимир Путин 9 марта того же года присвоил Болилой звание Героя России.

Ранее Герой России Ярашев заявил, что не чувствовал страха во время 68-дневной обороны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!