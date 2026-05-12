В МИД разъяснили последствия для Украины и Запада коррупционного скандала с Ермаком

Предъявление обвинений экс-руководителю офиса украинского президента Андрею Ермаку вызовет серьезные потрясения не только на Украине, но и за ее пределами. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что практически нет шансов удержать этот скандал внутри Украины и игнорировать его. Поэтому украинский президент Владимир Зеленский вполне может получить на Западе имидж коррупционера и расхитителя колоссальных средств, которые выделялись Киеву в качестве иностранной помощи.

Кроме того, отметил Мирошник, коррупционный скандал с Ермаком также ударит по тем международным лидерам, которые, по сути, являются соучастниками «отмывочной конторы под названием «Украина».

11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения Ермаку. Политика подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен (почти $10,5 млн) на элитном строительстве под Киевом.

