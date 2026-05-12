Украинские следователи завершили обыски в доме экс-главы офиса Зеленского

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства бывшего главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Пока вы спали…. ничего не произошло. Ну, обыски у Ермака дома завершились и все», — написал парламентарий.

По словам Железняка, осталось дождаться даты заседания суда по избранию меры пресечения Ермаку.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».разъяснили

