В Кремле рассказали о культурной программе Путина для своей первой учительницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства Владимира Путина пригласить свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы было его личным.

По словам представителя Кремля, Путин организовал для Гуревич культурную программу, в ходе которой она посетила галерею Александра Шилова и другие московские культурные объекты. После этого глава государства пригласил ее на обед в свою резиденцию в Кремле.

«Президент очень тепло относится к своей первой учительнице, они постоянно общаются, но редко удается выделить столько времени», — сказал Песков журналистам.

По его словам, такое времяпрепровождение с учительницей дает Путину радость простого человеческого общения.

Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе.

В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Среди прочего Гуревич является автором мемуаров о школьных годах президента, которые называются «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

В прошлом году она также была гостьей парада Победы.

