Политолог объяснил, почему Урсулу фон дер Ляйен не уберут

Политолог Топорнин: до свержения фон дер Ляйен еще далеко
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Несмотря на недовольство некоторых европейских политиков главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в частности, из-за плохих экономических показателей ЕС, до ее свержения еще далеко. Такую точку зрения высказал политолог Николай Топорнин в беседе с РИА Новости.

Эксперт объяснил, что фон дер Ляйен по-прежнему пользуется поддержкой центристских сил в Европарламенте. И пока это будет продолжаться, «никакие вотумы недоверия» не пройдут, уверен политолог.

«Кроме того, какой смысл заниматься кадровыми перестановками в столь сложное время? И наконец — просто нет кандидатур», — отметил Топорнин.

При этом политолог Владимир Оленченко выразил уверенность, что реформирование институтов ЕС неизбежно.

«Сейчас проблема в том, что Евросоюзом управляют люди без опыта. Председатель ЕК фон дер Ляйен и глава дипломатии Кая Каллас — ну какой у них опыт?» — обратил внимание он.

Однако он считает, что с учетом того, что в Брюсселе «извратили собственные принципы», скорых перемен ждать не стоит.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что фон дер Ляйен пока не грозит отставка. По словам эксперта, сейчас на нее оказывают давление правые силы, обвиняющие ее в авторитарности и в том, что она продвигает собственные интересы на посту главы ЕК. Однако позиции правых, по словам эксперта, недостаточно сильны, чтобы сместить фон дер Ляйен. Рар добавил, что в ходе своей политической карьеры фон дер Ляйен неоднократно удавалось «пересидеть все скандалы».

Ранее в Германии уличили фон дер Ляйен в двойных стандартах.

 
