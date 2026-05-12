Посол раскрыл, почему Европа захотела диалога с Россией

Посол Долгов: ЕС несет издержки из-за политики против РФ, поэтому хочет диалога
Михаил Голенков/РИА Новости

В Европе все чаще говорят о возобновлении диалога с Россией, так как Брюссель зашел в тупик в рамках русофобской политики. Европа несет издержки из-за антироссийского курса, но пока стратегия на нанесение РФ стратегического поражения сохраняется. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
 
«Тупик абсолютный в их антироссийской политике. Очевидно, что Европа несет огромные издержки от своей антироссийской линии, но это не значит, что она, политика, поменяется сегодня. Пока признаков особых изменений мы не видим. Ставка на стратегическое поражение России продолжает действовать. Пока разговоры с их стороны – это разговоры. То, что они заговорили о необходимости диалога, это само по себе, конечно, неплохо, но дистанция, я думаю, очень большая от этих разговоров до реального признания того факта, что их политика провалилась антироссийская», — подчеркнул он.
 
Россия готова к равноправным отношениям с Европой и восстановлению диалога при условии «абсолютного учета наших интересов», добавил Долгов. Как напомнил дипломат, позиция Москвы никогда не менялась по этому вопросу.
 
9 мая президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.
 
В свою очередь, журнал Der Spiegel пишет, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией, так как в правящей коалиции ФРГ не доверяют Шрёдеру.
 

 

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.

 
