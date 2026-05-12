Россия и Пакистан договорились упростить визовый режим

Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. Соответствующее соглашение стороны планируют подписать во время предстоящего визита в Москву премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

По словам дипломата, соглашение предусматривает упрощение выдачи виз для граждан обеих стран.

До этого стало известно, что министерство экономического развития России прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. В ведомстве отметили, что поездки в эти страны без виз могут стать доступными уже в ближайшее время.

В Минэкономразвития напомнили, что по состоянию на апрель 2026 года россияне могут посещать без виз 86 государств. Еще в 38 странах действует упрощенный порядок въезда — оформить документы можно онлайн или получить визу по прибытии.

Кроме того, с 11 мая вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Согласно новым правилам, россияне смогут находиться на территории королевства без визы до 90 дней суммарно или непрерывно в течение календарного года. При этом для работы, учебы, проживания, а также совершения хаджа или умры по-прежнему потребуется отдельная виза.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже посещать Россию.