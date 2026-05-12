Лидер Лаоса восхитился празднованием 9 Мая в России

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит после возвращения из Москвы положительно отозвался о мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в посольстве России в Лаосе.

Как сообщили в российском посольстве, дипломаты встретили президента Лаоса в аэропорту Вьентьяна после его возвращения из России. Во время краткой беседы у трапа самолета с послом РФ Сергеем Жестким Сисулит высоко оценил итоги переговоров и саму поездку на празднование Дня Победы.

По данным дипмиссии, президент Лаоса отметил особую торжественность и красоту мероприятий, а также высокий уровень организации и гостеприимства.

Лаосский лидер прибыл в Москву вместе с другими иностранными гостями для участия в праздничных мероприятиях. Во время своей поездки Сисулит встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров он отметил, что Лаос настроен на диалог с РФ в целях расширения сотрудничества государств.

