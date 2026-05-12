Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Лидер Лаоса восхитился празднованием 9 Мая в России

Президент Лаоса Сисулит отметил красоту мероприятий к 9 Мая в Москве
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит после возвращения из Москвы положительно отозвался о мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в посольстве России в Лаосе.

Как сообщили в российском посольстве, дипломаты встретили президента Лаоса в аэропорту Вьентьяна после его возвращения из России. Во время краткой беседы у трапа самолета с послом РФ Сергеем Жестким Сисулит высоко оценил итоги переговоров и саму поездку на празднование Дня Победы.

По данным дипмиссии, президент Лаоса отметил особую торжественность и красоту мероприятий, а также высокий уровень организации и гостеприимства.

Лаосский лидер прибыл в Москву вместе с другими иностранными гостями для участия в праздничных мероприятиях. Во время своей поездки Сисулит встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров он отметил, что Лаос настроен на диалог с РФ в целях расширения сотрудничества государств.

Ранее верховный правитель Малайзии назвал Россию вторым домом.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!