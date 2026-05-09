Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Верховный правитель Малайзии назвал Россию вторым домом

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим назвал РФ своим вторым домом
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия для него «как второй дом». Его слова приводит РИА Новости.

«Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом», — признался султан Ибрагим.

Также он в ходе беседы пригласил Путина с государственным визитом в Малайзию в 2027 году для того, чтобы отметить 60-летний юбилей установления дипломатических отношений.

В российскую столицу на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

До этого Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава государства в ходе беседы заявил, что Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах.

Ранее Путин поздравил Лукашенко и народ Белоруссии с Днем Победы.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!