Верховный правитель Малайзии назвал Россию вторым домом

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия для него «как второй дом». Его слова приводит РИА Новости.

«Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом», — признался султан Ибрагим.

Также он в ходе беседы пригласил Путина с государственным визитом в Малайзию в 2027 году для того, чтобы отметить 60-летний юбилей установления дипломатических отношений.

В российскую столицу на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

До этого Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава государства в ходе беседы заявил, что Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах.

Ранее Путин поздравил Лукашенко и народ Белоруссии с Днем Победы.