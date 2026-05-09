Лаос настроен на переговоры с российской стороной для расширения сотрудничества

Сисулит: Лаос настроен на переговоры в целях расширения взаимодействия с РФ

Лаос настроен на переговоры с Россией в целях расширения сотрудничества государств. Об этом заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле, передает РИА Новости.

«Лаосская сторона готова продолжать наши переговоры, которые намечены на расширение нашего российско-лаосского взаимодействия, чтобы получить значимые... результаты», — отметил политик.

До этого Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава государства в ходе беседы заявил, что Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах.

Ранее Путин поздравил Лукашенко и народ Белоруссии с Днем Победы.