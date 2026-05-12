В России узнали о давлении ЕС на Грузию

МИД РФ: Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией
Руководство Европейского союза требует от Грузии прервать авиасообщение с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

По его словам, Брюссель требует от Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против РФ, прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Также был снова введен безвизовый режим для грузинских граждан, приезжающих в РФ.

В Евросоюзе выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией. В Брюсселе напомнили, что со стороны ЕС и ряда партнеров введены санкции против авиасектора РФ и не разрешаются полеты в, из и над Россией.

Ранее в Тбилиси заявили, что отказом от санкций против РФ Грузия помогла экономике ЕС.

 
