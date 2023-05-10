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Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Путин снял запрет на воздушные перевозки в Грузию для российских авиакомпаний

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года», — сообщается в нем.

2 мая стало известно, что грузинский флагманский авиаперевозчик Georgian Airways стал продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

В январе 2023 года глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявлял, что Россия готова возобновить авиасообщение, однако для этого нужно согласие грузинской стороны.

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года из-за масштабных протестов в Тбилиси, которые случились после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым: во время открытия встречи Межпарламентской ассамблеи в парламенте Грузии он занял кресло спикера.

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