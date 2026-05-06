Депутат Пауашвили: санкции против РФ навредили бы как Грузии, так и ЕС

Ввязавшись в экономическую конфронтацию с Россией, как того требовал Брюссель, Грузия бы обрушила собственную экономику и нанесла бы серьезный ущерб Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Какой бы газ получали (в Евросоюзе) через Грузию, какие бы имели транспортные маршруты? Пусть подумают об этом», — сказал парламентарий.

Он добавил, что «никем не избранные евробюрократы не отвечают интересам граждан ЕС, потому что не видят дальше собственного носа».

До этого Папуашвили подчеркивал, что Евросоюз не смог бы существовать, если бы не разгром нацизма, весомый вклад в который внесли грузинские воины.

Он также обратил внимание на то, что в представительстве ЕС в Тбилиси каждый год 9 мая организует празднование Дня Европы, но послы европейских стран игнорируют торжества, посвященные победе над фашизмом.

Ранее в Грузии обвинили евродепутата в фашизме.