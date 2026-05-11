В Киеве перекрыли Банковую улицу, где расположен офис Зеленского

Гончаренко: Банковая и прилегающие улицы в Киеве полностью перекрыты

Улица Банковая в Киеве, где расположен офис президента Украины Владимира Зеленского, перекрыта силовиками. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — написал парламентарий.

Предположительно, это может быть связано с предъявленным сегодня обвинением в отмывании средств экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило вручение подозрения Ермаку. Согласно заявлению ведомства, его сотрудники раскрыли организованную группу, причастную к легализации денежных средств в элитном строительстве под Киевом. Ермаку вручили подозрение по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

Позже сообщалось, что Ермак отказался комментировать украинским СМИ предъявленное ему обвинение в причастности к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей).

