На Украине будут судить депутата Рады за хищение

НАБУ анонсировало суд над депутатом Рады за хищение более $204 тысяч
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в Telegram-канале, что депутата Верховной рады будут судить за хищение более $204 тыс.

«Перед судом предстанет действующий народный депутат Украины, которого НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура [САП] обвиняют в легализации незаконно приобретенных средств», — говорится в сообщении НАБУ.

Имя парламентария не уточняется, однако обстоятельства дела совпадают с делом внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который с ноября 2024 года находится на Украине под стражей по обвинению в госизмене — после того, как призвал президента страны Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

По данным ведомства, обвиняемый обещал представителям компании помочь с разрешением на перевозку удобрений, однако, получив деньги, ничего не сделал. Средства были перечислены его родственнику, а часть потрачена на покупку премиальных автомобилей.

28 апреля суд на Украине постановил конфисковать имущество семьи бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. В Минюсте уточнили, что конфискуются активы, принадлежащие, по сведениям украинских властей, супруге и сыну экс-депутата.

Ранее депутат Рады заявила о подаче иска в суд на главкома ВСУ Сырского.

 
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
