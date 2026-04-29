На Украине будут судить депутата Рады за хищение

НАБУ анонсировало суд над депутатом Рады за хищение более $204 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в Telegram-канале, что депутата Верховной рады будут судить за хищение более $204 тыс.

«Перед судом предстанет действующий народный депутат Украины, которого НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура [САП] обвиняют в легализации незаконно приобретенных средств», — говорится в сообщении НАБУ.

Имя парламентария не уточняется, однако обстоятельства дела совпадают с делом внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который с ноября 2024 года находится на Украине под стражей по обвинению в госизмене — после того, как призвал президента страны Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

По данным ведомства, обвиняемый обещал представителям компании помочь с разрешением на перевозку удобрений, однако, получив деньги, ничего не сделал. Средства были перечислены его родственнику, а часть потрачена на покупку премиальных автомобилей.

