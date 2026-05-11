Ермак отказался комментировать обвинения НАБУ и САП

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать украинским СМИ предъявленное ему обвинение в причастности к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей — «Газета.Ru») на строительстве элитной недвижимости под Киевом. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», — заявил политик.

Бывший глава офиса украинского президента также отказался от подробных объяснений до завершения следственных действий. На вопрос, под каким прозвищем он фигурирует на «пленках Миндича», политик заявил: «Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило вручение подозрения Ермаку. Согласно заявлению ведомства, его сотрудники раскрыли организованную группу, причастную к легализации денежных средств в элитном строительстве под Киевом. Ермаку вручили подозрение по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения в легализации средств экс-главе офиса Владимира Зеленского.

