САП предъявила обвинение Ермаку в легализации 460 млн гривен на строительстве под Киевом

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Политика подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом.

«Разоблачили организованную группу. <...> О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины», — говорится в сообщении САП.

Имя фигуранта не называют. Речь может идти об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.

Незадолго до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило вручение подозрения Ермаку. Согласно заявлению ведомства, его сотрудники раскрыли организованную группу, причастную к легализации денежных средств в элитном строительстве под Киевом. Ермаку вручили подозрение по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

Помимо этого НАБУ публикует записи, на которых фигурирует Ермак. Экс-глава офиса Зеленского обозначен под кодовым именем Р2.

На пленках Ермак, по версии следствия, в 2021 и в начале 2022 года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства «Че Гевара» — на тот момент министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он заявил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

