Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

САП предъявила обвинение Ермаку в легализации 460 млн гривен на строительстве под Киевом

САП предъявила обвинение экс-главе офиса Зеленского Ермаку
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Политика подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом.

«Разоблачили организованную группу. <...> О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины», — говорится в сообщении САП.

Имя фигуранта не называют. Речь может идти об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.

Незадолго до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило вручение подозрения Ермаку. Согласно заявлению ведомства, его сотрудники раскрыли организованную группу, причастную к легализации денежных средств в элитном строительстве под Киевом. Ермаку вручили подозрение по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

Помимо этого НАБУ публикует записи, на которых фигурирует Ермак. Экс-глава офиса Зеленского обозначен под кодовым именем Р2.

На пленках Ермак, по версии следствия, в 2021 и в начале 2022 года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства «Че Гевара» — на тот момент министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он заявил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

Ранее депутат Рады рассказал о расколе в украинской власти.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!