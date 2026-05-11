На Украине сотрудники НАБУ задержали «великого мага»

Железняк: украинские силовики, возможно, проводят обыск у Ермака
Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине силовики, предположительно, проводят обыск у бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк и опубликовал фотографии с мужчиной, похожим на Ермака.

«Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага», — написал он.

Нардеп уточнил, что на данный момент неизвестно: вручается ли подозрение или идут иные следственные действия.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он заявил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

Позже Ермак передумал уходить на фронт. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться в зону проведения боевых действий, несмотря на ранее сделанное заявление.

Ранее депутат Рады рассказал о расколе в украинской власти.

 
