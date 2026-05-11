Король азиатской страны завладел российским автомобилем

Komsomolskaya Pravda/Владимир Веленгурин/Global Look Press

Король Малайзии Султан Ибрагим сообщил, что в его автопарке появился российский лимузин Aurus Senat. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Обладание лимузином Aurus Senat рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Россией», — говорится в посте.

Король посетил Москву по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ибрагим получил лимузин в музее «Гараж особого назначения» в Москве.

Утром 9 мая в Москве состоялся парад Победы на Красной площади. После пролета пилотажных групп президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Ранее на Западе увидели серьезное предупреждение в сенсационной речи Путина на параде Победы.

 
