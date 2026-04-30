В Кремле прокомментировали возможность визита Трампа в Москву 9 мая

Песков: приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен на День Победы

Приглашение президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, пока это не значит. Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», — отметил представитель Кремля.

Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Кроме того, президенты обсудили отношения между РФ и США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, оба лидера говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем, целый ряд масштабных инициатив в экономике уже конкретно обсуждается между представителями стран. Путин и Трамп условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

