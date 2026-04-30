Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Трампа в Москву 9 мая

Песков: приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен на День Победы
Julia Demaree Nikhinson/AP

Приглашение президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, пока это не значит. Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», — отметил представитель Кремля.

Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Кроме того, президенты обсудили отношения между РФ и США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, оба лидера говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем, целый ряд масштабных инициатив в экономике уже конкретно обсуждается между представителями стран. Путин и Трамп условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

Ранее Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам разговора.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!