В Кремле заявили, что Москва не получала ответ о посредничестве Шрёдера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с РИА Новости, что Москва еще не получила ответ из Европы по кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров РФ и Евросоюза (ЕС).

«Нет. [Президента России Владимира Путина] спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шрёдера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», — сказал представитель, отвечая на вопрос журналистов.

9 мая Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шрёдер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.